Росіяни знову обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні

"Вчергове ворог завдав ударів по одній з ТЕС у прифронтовій області, також обстріляне місто-супутник", - йдеться в повідомлення.

Як зазначається, наразі триває огляд пошкоджень.

Російські обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Ворог намагався спричинити блекаут. Внаслідок численних атак деякі енергетичні об'єкти були сильно пошкоджені, а в по всій країні запроваджували планові чи аварійні відключення світла.

Тим часом "Укренерго" готується найближчим часом відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї. Наразі відповідна заборгованість становить понад 30 млрд грн.