ua en ru
Ср, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укренерго" готується відключати боржників через накопичення 30 млрд грн боргу

Середа 13 грудня 2023 17:59
UA EN RU
"Укренерго" готується відключати боржників через накопичення 30 млрд грн боргу Фото: "Укренерго" готується відключати боржників через накопичення 30 млрд грн боргу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Компанія "Укренерго" найближчими тижнями буде відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї, оскільки така заборгованість сукупно вже перевищує 30 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління компанії Володимира Кудрицького.

"Борг перед нами 30,1 млрд грн на балансуючому ринку. Ми спостерігаємо продовження нарощення дебіторської заборгованості перед нами. Основна частина нарощування припадає на "постачальника останньої надії" - компанію "Укрінтеренерго", - сказав Кудрицький.

"Природою зростання боргу ПОНа є факт, що багато споживачів споживають електроенергію, їх не можна відключити, але вони й не оплачують", - додав він.

За його словами, держава визначила понад 5,5 тис. підприємств, які потрапили в захищений перелік щодо неможливості відключення.

При цьому, окрім підприємств критичної інфраструктури, які мають проблеми з ліквідністю (водоканали, теплокомуненерго, муніципальні компанії, державні шахти, державні обленерго), є випадкові підприємства, які не повинні мати можливість не платити за спожиту електроенергію.

"Є малозрозумілі курйозні випадки, коли в переліку є готелі, фізичні особи підприємці. Ми будемо пропонувати уряду сформувати виключний перелік захищених споживачів, а що стосується всіх інших, хто не є об’єктами критичної інфраструктури, то або вони сплатять рахунки за електроенергію або їх чекають можливі відключення за борги", - підкреслив Кудрицький.

Водночас він додав, що водоканали і теплокомуненерго мають бути захищені від відключень

"Найближчі тижні буде великий процес щодо розрахунку за борги або відключення споживачів, які не сумлінно платили за електроенергію упродовж багатьох місяців", - підсумував керівник "Укренерго".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

Заборгованість компанії "Укренерго" перед державним підприємством "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел у листопаді збільшилась до 32,6 млрд грн порівняно з 32,2 млрд грн в кінці жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
NEWS
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
"Це не криза". Зеленський відповів на заклики переходити до оборони на фронті
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік