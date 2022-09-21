UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 13 прильотів

Фото: росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив по регіону 13 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Вчора ввечері, близько 23 години, по території Есманської громади росіяни випустили 13 артснарядів", - розповів голова Сумської ОВА.

За його словами, жертв та руйнувань внаслідок ворожого обстрілу немає.

Також Живицький зазначив, що ніч та ранок в області пройшли спокійно.

Нагадаємо, у понеділок, 19 вересня, російські війська обстріляли Сумську область, внаслідок чого поранення отримала одна людина. Для обстрілу ворог застосував реактивну артилерію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьОбстріл