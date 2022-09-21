Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 13 прильотів

Російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив по регіону 13 снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Вчора ввечері, близько 23 години, по території Есманської громади росіяни випустили 13 артснарядів", - розповів голова Сумської ОВА.
За його словами, жертв та руйнувань внаслідок ворожого обстрілу немає.
Також Живицький зазначив, що ніч та ранок в області пройшли спокійно.
Нагадаємо, у понеділок, 19 вересня, російські війська обстріляли Сумську область, внаслідок чого поранення отримала одна людина. Для обстрілу ворог застосував реактивну артилерію.
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