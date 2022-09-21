Россияне снова обстреляли приграничье Сумской области: зафиксировано 13 прилетов

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил по региону 13 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

Также Живицкий отметил, что ночь и утро в области прошли спокойно.

По его словам, жертв и разрушений в результате вражеского обстрела нет.

"Вчера вечером, около 23 часов, по территории Эсманской общины россияне выпустили 13 артснарядов", - рассказал глава Сумской ОВА.

Напомним, в понедельник, 19 сентября, российские войска обстреляли Сумскую область, в результате чего ранения получил один человек. Для обстрела враг применил реактивную артиллерию.

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