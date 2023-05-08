Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівської області: били з мінометів та артилерії

У понеділок, 8 травня, російські війська вчергове атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою мінометів, САУ та ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

При цьому інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

"Станом на 15:00 8 травня російські війська ще три рази обстріляли прикордоння Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".

Також раніше ми писали, що 6 травня окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Зафіксовано понад 30 "прильотів".

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