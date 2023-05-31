Росіяни знову обстріляли Херсонську область: загинула одна людина

"Близько 18:00 військові РФ обстріляли селище у Білозерському районі Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу, травми не сумісні з життям отримав місцевий житель.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів.

Інформація від глави області

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що окупанти обстріляли селище Дніпровське. Ворожий снаряд потрапив у приватний будинок 64-річного чоловіка, який загинув після цього.

Обстріли Херсонської області

Восени 2022 року наші воїни звільнили від окупантів правобережну частину Херсонської області. Лівий берег поки що залишається під контролем ворога, у зв'язку з чим росіяни продовжують тероризувати цивільних правого берега регулярними обстрілами.

Як розповів голова ОВА, лише протягом 30 травня, росіяни здійснили 49 обстрілів, випустивши по території області 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. Внаслідок обстрілів 5 людей отримали поранення.