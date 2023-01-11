Росіяни знову обстріляли дитячу лікарню в Херсоні (фото наслідків)

"Російські окупанти продовжують воювати з Херсонською обласною дитячою клінічною лікарнею. Вчора ввечері рашисти знову атакували медзаклад - обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам", - написав Янушевич.

За його словами, внаслідок обстрілів було пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус - в будівлі вибито вікна.

"Також постраждала й поліклініка лікарні, в якій через обстріли вибито значну кількість вікон. На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали", - зазначив Янушевич.

При цьому, за даними голови ОВА, окупанти за минулу добу 63 рази обстріляли територію Херсонської області. Мирні населені пункти потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Сам Херсон росіяни обстріляли 24 рази, під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Окупанти атакували освітній заклад, лікарню, приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок ворожих атак 5 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вчора внаслідок обстрілу Херсона ворожий снаряд розірвався прямо під вікнами п'ятиповерхівки.

Окрім того, вчора окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув 85-річний чоловік.

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