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У Херсоні снаряд розірвався під вікнами п'ятиповерхівки. В ОВА показали наслідки на відео

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Херсон, Вівторок 10 січня 2023 15:36
У Херсоні снаряд розірвався під вікнами п'ятиповерхівки. В ОВА показали наслідки на відео Фото: у Херсоні снаряд розірвався під вікнами п'ятиповерхівки (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні вчергове атакували Херсон. Ворожий снаряд розірвався прямо під вікнами п'ятиповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"На подвір'ї - величезна вирва, як німе свідчення жорстокості рашистів, які щодня обстрілюють мирних жителів у їх оселях. Одна людина поранена, інші - шоковані та показують свої понівечені помешкання", - написав він.

За словами Янушевича, у квартирі однієї з жителів не лишилося жодного вцілілого скла, вибуховою хвилею вибило двері. Жінка з дитиною, які спокійно спала у своєму ліжку, ледь врятувалися.

РБК-Україна повідомляло, що росіяни сьогодні обстріляли Херсон. На місці прильоту виникла вирва, що одразу наповнилася водою. Ймовірно, відбулося пошкоджено мережі.

Окрім того, окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув 85-річний чоловік.

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