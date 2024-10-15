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Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": в яких регіонах є загроза

Ілюстративне фото: українські захисники збивають російські дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 15 жовтня, знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголосили вже у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram, карту повітряних тривог і мера Конотопа Артема Семініхіна в Telegram.

Згідно з даними військових, зараз дрони фіксують у:

  • Полтавській області, в районі Полтави та Кременчука. Там можлива робота протиповітряної оборони;
  • Сумській області, "Шахеди" рухаються у бік Полтавської та Чернігівської областей;
  • Чернігівській області, прямують у бік Київської області;
  • Київській області, курс південно-західний;
  • Черкаській області, курс південно-західний.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Також загроза застосування ударних дронів є для Кіровоградської області.

У свою чергу Конотопський мер Артем Семініхін стверджує, що до 02:00 через Сумську область очікується "близько 120 ворожих ударних безпілотників".

Оновлено 21:56

За даними Повітряних сил, зараз"Шахеди" фіксують:

  • на півдні Сумської області летять у бік Полтавської області;
  • у Полтавській області, курс південно-західний;
  • у центрі Чернігівської області, курс на Київську область;
  • в Одеській області, в районі Затоки та на підльоті до Одеси;
  • у Миколаївській області, курс західний.

При цьому Київська ОВА попереджає, що у Київській області протиповітряна оборона працює по ворожих безпілотниках.

Атаки дронів

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 жовтня російські окупанти вперше за 48 днів не запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Але така перерва тривала недовго, безпілотники ворога знову атакували українську територію в ніч з 14 на 15 жовтня.

Як розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, така пауза у застосуванні "Шахедів" може свідчити про два чинники.

Один з них - успішний удар українських воїнів по складу "Шахедів" під Єйськом.

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Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів