Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": в яких регіонах є загроза

Атаки дронів

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 жовтня російські окупанти вперше за 48 днів не запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Але така перерва тривала недовго, безпілотники ворога знову атакували українську територію в ніч з 14 на 15 жовтня.

Як розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, така пауза у застосуванні "Шахедів" може свідчити про два чинники.

Один з них - успішний удар українських воїнів по складу "Шахедів" під Єйськом.

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