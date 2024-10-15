Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": в каких регионах есть угроза

Атаки дронов

Напомним, в ночь с 13 на 14 октября российские оккупанты впервые за 48 дней не запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Но такой перерыв продлился недолго, беспилотники врага снова атаковали украинскую территорию в ночь с 14 на 15 октября.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, такая пауза в применении "Шахедов" может свидетельствовать о двух факторах.

Один из них - успешный удар украинских воинов по складу "Шахедов" под Ейском.

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