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Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": в каких регионах есть угроза

Иллюстративное фото: украинские защитники сбивают российские дроны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 15 октября, снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили уже в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram, карту воздушных тревог и мэра Конотопа Артема Семинихина в Telegram.

Согласно данным военных, сейчас дроны фиксируют в:

  • Полтавской области, в районе Полтавы и Кременчуга. Там возможна работа противовоздушной обороны;
  • Сумской области, "Шахеды" двигаются в сторону Полтавской и Черниговской областей;
  • Черниговской области, направляются в сторону Киевской области;
  • Киевской области, курс юго-западный;
  • Черкасской области, курс юго-западный. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также угроза применения ударных дронов есть для Кировоградской области. 

В свою очередь мэр Конотопа Артем Семинихин утверждает, что до 02:00 через Сумскую область ожидается "около 120 вражеских ударных беспилотников". 

Обновлено 21:56

Согласно данным Воздушных сил, сейчас "Шахеды" фиксируют:

  • на юге Сумской области, летят в сторону Полтавской области;
  • в Полтавской области, курс юго-западный;
  • в центре Черниговской области, курс на Киевскую область;
  • в Одесской области, в районе Затоки и на подлете к Одессе;
  • в Николаевской области, курс западный. 

При этом Киевская ОВА предупреждает, что в Киевской области противовоздушная оборона работает по вражеским беспилотникам. 

Атаки дронов

Напомним, в ночь с 13 на 14 октября российские оккупанты впервые за 48 дней не запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Но такой перерыв продлился недолго, беспилотники врага снова атаковали украинскую территорию в ночь с 14 на 15 октября.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, такая пауза в применении "Шахедов" может свидетельствовать о двух факторах.

Один из них - успешный удар украинских воинов по складу "Шахедов" под Ейском.

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