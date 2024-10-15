Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": в каких регионах есть угроза

Российские оккупанты сегодня, 15 октября, снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили уже в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram, карту воздушных тревог и мэра Конотопа Артема Семинихина в Telegram.
Согласно данным военных, сейчас дроны фиксируют в:
Также угроза применения ударных дронов есть для Кировоградской области.
В свою очередь мэр Конотопа Артем Семинихин утверждает, что до 02:00 через Сумскую область ожидается "около 120 вражеских ударных беспилотников".
Обновлено 21:56
Согласно данным Воздушных сил, сейчас "Шахеды" фиксируют:
При этом Киевская ОВА предупреждает, что в Киевской области противовоздушная оборона работает по вражеским беспилотникам.
Напомним, в ночь с 13 на 14 октября российские оккупанты впервые за 48 дней не запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Но такой перерыв продлился недолго, беспилотники врага снова атаковали украинскую территорию в ночь с 14 на 15 октября.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, такая пауза в применении "Шахедов" может свидетельствовать о двух факторах.
Один из них - успешный удар украинских воинов по складу "Шахедов" под Ейском.
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