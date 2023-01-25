Росіяни знову атакують Україну, повітряні цілі вже збивають: що відомо

Сьогодні, 25 січня, увечері росіяни знову намагаються завдати ударів по Україні. Військові вже почали збивати ворожі повітряні цілі.
Більш детально про нову атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Оновлено 22:49
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також попередив про високий рівень ракетної небезпеки.
"Тому прошу - не забувайте про укриття! Будьте пильні та відповідальні", - зазначив він.
Оновлено 22:42
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про можливі ракетні удари росіян і закликав мешканців перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Оновлено 22:40
У Вільнянську Запорізької області мешканці почули вибухи.
Оновлено 22:39
Жителів Черкаської області та Кременчука попередили про удари росіян.
"Ворог атакує Україну з повітря дронами та швидкісними ракетами", - уточнив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Оновлено 22:38
Вибухи було чути також у Запоріжжі та Херсоні.
Оновлено 22:36
За інформацією місцевих Telegram-каналів, у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Офіційні джерела поки що не розкривають подробиць.
Оновлено 22:35
Про загрозу ракетного удару по Україні попередив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Оновлено 22:33
За інформацією мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, ворожі дрони-камікадзе вже фіксують у небі України. При цьому РФ підняла у повітря три бомбардувальники Ту-22М3.
Першим про нову атаку росіян повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він розповів про запуск трьох груп іранських дронів-камікадзе "Шахед".
"Кажуть, що ракети також будуть", - додав він.
При цьому керівник ОП Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу та заявив, що у кількох регіонах країни вже збивають ворожі повітряні цілі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.