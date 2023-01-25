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Росіяни знову атакують Україну, повітряні цілі вже збивають: що відомо

Ілюстративне фото: росіяни знову атакують Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 25 січня, увечері росіяни знову намагаються завдати ударів по Україні. Військові вже почали збивати ворожі повітряні цілі.

Більш детально про нову атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Оновлено 22:49

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також попередив про високий рівень ракетної небезпеки.

"Тому прошу - не забувайте про укриття! Будьте пильні та відповідальні", - зазначив він.

Оновлено 22:42

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про можливі ракетні удари росіян і закликав мешканців перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Оновлено 22:40

У Вільнянську Запорізької області мешканці почули вибухи.

Оновлено 22:39

Жителів Черкаської області та Кременчука попередили про удари росіян.

"Ворог атакує Україну з повітря дронами та швидкісними ракетами", - уточнив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Оновлено 22:38

Вибухи було чути також у Запоріжжі та Херсоні.

Оновлено 22:36

За інформацією місцевих Telegram-каналів, у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Офіційні джерела поки що не розкривають подробиць.

Оновлено 22:35

Про загрозу ракетного удару по Україні попередив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Оновлено 22:33

За інформацією мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, ворожі дрони-камікадзе вже фіксують у небі України. При цьому РФ підняла у повітря три бомбардувальники Ту-22М3.

Першим про нову атаку росіян повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він розповів про запуск трьох груп іранських дронів-камікадзе "Шахед".

"Кажуть, що ракети також будуть", - додав він.

При цьому керівник ОП Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу та заявив, що у кількох регіонах країни вже збивають ворожі повітряні цілі.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

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