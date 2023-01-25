Россияне снова атакуют Украину, воздушные цели уже сбивают: что известно

Обновлено 22:42

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах россиян и призвал жителей находится в укрытиях во время воздушной тревоги.

Обновлено 22:40

В Вольнянске Запорожской области жители услышали взрывы.

Обновлено 22:39

Жителей Черкасской области и Кременчуга предупредили об ударах россиян.

"Враг атакует Украину с воздуха дронами и скоростными ракетами", - уточнил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Обновлено 22:38

Взрывы были слышны также в Запорожье и Херсоне.

Обновлено 22:36

По информации местных Telegram-каналов, в Днепре прозвучало несколько взрывов. Официальные источники пока не раскрывают подробностей.

Обновлено 22:35

Об угрозе ракетного удара по Украине предупредил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Обновлено 22:33

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, вражеские дроны-камикадзе уже фиксируют в небе Украины. При этом РФ подняла в воздух три бомбардировщика Ту-22М3.

Первым о новой атаке россиян сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он рассказал о запуске трех групп иранских дронов-камикадзе "Шахед".

"Говорят, что ракеты тоже будут", - добавил он.

При этом руководитель ОП Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу и заявил, что в нескольких регионах страны уже сбивают вражеские воздушные цели.