Россияне снова атакуют Украину, воздушные цели уже сбивают: что известно

Сегодня, 25 января, вечером россияне снова пытаются нанести удары по Украине. Военные уже начали сбивать вражеские воздушные цели.
Более детально о новой атаке РФ - в материале РБК-Украина ниже.
Обновлено 22:42
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах россиян и призвал жителей находится в укрытиях во время воздушной тревоги.
Обновлено 22:40
В Вольнянске Запорожской области жители услышали взрывы.
Обновлено 22:39
Жителей Черкасской области и Кременчуга предупредили об ударах россиян.
"Враг атакует Украину с воздуха дронами и скоростными ракетами", - уточнил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Обновлено 22:38
Взрывы были слышны также в Запорожье и Херсоне.
Обновлено 22:36
По информации местных Telegram-каналов, в Днепре прозвучало несколько взрывов. Официальные источники пока не раскрывают подробностей.
Обновлено 22:35
Об угрозе ракетного удара по Украине предупредил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Обновлено 22:33
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, вражеские дроны-камикадзе уже фиксируют в небе Украины. При этом РФ подняла в воздух три бомбардировщика Ту-22М3.
Первым о новой атаке россиян сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он рассказал о запуске трех групп иранских дронов-камикадзе "Шахед".
"Говорят, что ракеты тоже будут", - добавил он.
При этом руководитель ОП Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу и заявил, что в нескольких регионах страны уже сбивают вражеские воздушные цели.
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