RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне снова атакуют Украину, воздушные цели уже сбивают: что известно

Иллюстративное фото: россияне снова атакуют Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 25 января, вечером россияне снова пытаются нанести удары по Украине. Военные уже начали сбивать вражеские воздушные цели.

Более детально о новой атаке РФ - в материале РБК-Украина ниже.

Обновлено 22:42

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах россиян и призвал жителей находится в укрытиях во время воздушной тревоги.

Обновлено 22:40

В Вольнянске Запорожской области жители услышали взрывы.

Обновлено 22:39

Жителей Черкасской области и Кременчуга предупредили об ударах россиян.

"Враг атакует Украину с воздуха дронами и скоростными ракетами", - уточнил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Обновлено 22:38

Взрывы были слышны также в Запорожье и Херсоне.

Обновлено 22:36

По информации местных Telegram-каналов, в Днепре прозвучало несколько взрывов. Официальные источники пока не раскрывают подробностей.

Обновлено 22:35

Об угрозе ракетного удара по Украине предупредил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Обновлено 22:33

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, вражеские дроны-камикадзе уже фиксируют в небе Украины. При этом РФ подняла в воздух три бомбардировщика Ту-22М3.

Первым о новой атаке россиян сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он рассказал о запуске трех групп иранских дронов-камикадзе "Шахед".

"Говорят, что ракеты тоже будут", - добавил он.

При этом руководитель ОП Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу и заявил, что в нескольких регионах страны уже сбивают вражеские воздушные цели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониВойна России против Украиныракетный удар