Росіяни знизили темпи наступу на лінії Сватове-Кремінна: карти боїв ISW

ЗСУ продовжили контрнаступ в Донецькій та Запорізькій областях, а росіяни зменшили інтенсивність атак на лінії Сватове-Кремінна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

24 червня російські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Берестового Харківської області (28 км на південний схід від Куп’янська).

Український молодший сержант, який служить на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська безуспішно намагаються підійти ближче до Куп'янська. Він також повідомив, що невизначені чеченські підрозділи діють на куп’янському напрямку, хоча ISW не спостерігає жодного візуального підтвердження того, що чеченські сили останнім часом діють на цьому напрямку.

Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські війська знищили три українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Берестового та Ягідного (24 км на південний схід від Куп’янська).

Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Кремінної на тлі заяв Росії про продовження українських штурмів у цьому районі 24 червня. Український Генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції на південь від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що на сватівському та креміньському напрямках інтенсивність російських атак знизилася. Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що російське центральне угруповання військ відбило чотири українські атаки в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної).

Російське МО стверджувало, що російські війська розбили три українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Ямполівки (17 км на захід від Кремінної), Торського (15 км на захід від Кремінної) та Діброви.

Бої на Донбасі

Українські війська 24 червня активізували контрнаступальні дії в районі Бахмута. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська розпочали одночасні наступальні дії поблизу самого Бахмута; на північ від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута) та Ягідного (2 км на північ від Бахмута); і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Маляр повідомила, що українські сили досягли невизначеного прогресу на всіх напрямках, де українські сили ведуть наступ в районі Бахмута. Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що російські підрозділи Південного угруповання військ відбили українські штурми поблизу Веселого (20 км на північний схід від Бахмута) та Бахмута.

23 червня Міноборони Росії заявило, що українські війська використовують збройний заколот фінансиста "Групи Вагнера" Євгена Пригожина для початку нових наступальних операцій на Бахмутському напрямку.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська значно посилили темпи своїх дій на бахмутському напрямку, але російські війська зберегли свої позиції в цьому районі. Генштаб України повідомив, що російські війська провели невдалу наступальну операцію поблизу Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Веселого.

24 червня українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки вздовж фронту Авдіївка-Донецьк. Міноборони Росії стверджувало, що російські підрозділи Південного угруповання сил відбили українські атаки поблизу Авдіївки, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км). на південний захід від Авдіївки).

Речник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень повідомив, що минулого тижня українські війська захопили територію, яку російські війська контролювали з 2014 року, поблизу Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки).

Відомий російський "воєнкор" звинуватив українські джерела в поширенні неправдивої інформації про наступ українців поблизу Донецька, Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки) та Красногорівки.Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Джерело, пов’язане з БАРС-13 (Російський бойовий резерв країни), стверджувало, що російські війська просунулися до Мар’їнки та захопили українські опорні пункти в цьому районі 23 червня, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження цих тверджень.

"Південна вісь"

24 червня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька).

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують наземні обстріли адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські підрозділи Східного угруповання військ відбили три українські атаки на південь і південний захід від Великої Новосілки.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно контратакували в районі Золотої Ниви (13 км на південний схід від Великої Новосілки) і намагалися відбити втрачені позиції біля Макарівки (7 км на південь від Великої Новосілки).

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, досягли успіхів 24 червня. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на всіх напрямках українського наступу на півдні України тривають запеклі бої.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили посилили наступ на Роботине (12 км на південь від Оріхова) в ніч на 23 червня після припинення штурму на південний захід від Оріхова. Він стверджував, що українські війська зайняли російські позиції в окопах поблизу Роботиного і що зменшення російської артилерії сприяло українському просуванню.

Відомий російський "воєнкор" стверджував, що станом на вечір 24 червня українські війська просунулися на 1,5 км до Роботиного з півночі та зайняли нові позиції. Військовий блогер стверджував, що російські війська перекидають у цей район підрозділи 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (ГРУ) та 45-ї гвардійської бригади спецназу ВДВ (ВДВ) Росії, щоб запобігти подальшому просуванню українців. Інший російський "воєнкор" заявив, що українські війська припинили наступ на Роботине до вечора 24 червня.

Ситуація на фронті 24 червня

Російські окупанти надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 10 бойових зіткнень.

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