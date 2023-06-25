Россияне снизили темпы наступления на линии Сватово-Кременная: карты боев ISW

ВСУ продолжили контрнаступление в Донецкой и Запорожской областях, а россияне снизили интенсивность атак на линии Сватово-Кременная.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

24 июня российские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Берестового Харьковской области (28 км юго-восточнее Купянска).

Украинский младший сержант, служащий на Купянском направлении, сообщил, что российские войска безуспешно пытаются подойти поближе к Купянску. Он также сообщил, что неопределенные чеченские подразделения действуют на купянском направлении, хотя ISW не наблюдает ни одного визуального подтверждения того, что чеченские силы в последнее время действуют в этом направлении.

Министерство обороны (МО) России заявило, что российские войска уничтожили три украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Берестового и Ягодного (24 км юго-восточнее Купянска).

Российские войска продолжили наземные атаки вблизи Кременной на фоне заявлений России о продолжении украинских штурмов в этом районе 24 июня. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции к югу от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что на сватовском и кременьском направлениях интенсивность российских атак снизилась. Министерство обороны (МО) России утверждало, что российская центральная группировка войск отразила четыре украинских атаки в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной).

Российское МО утверждало, что российские войска разбили три украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Ямполевки (17 км к западу от Кременной), Торского (15 км к западу от Кременной) и Дибровы.

Бои на Донбассе

Украинские войска 24 июня активизировали контрнаступательные действия в районе Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска начали одновременные наступательные действия вблизи самого Бахмута; к северу от Бахмута близ Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Богдановки (8 км северо-западнее Бахмута) и Ягодного (2 км севернее Бахмута); и к юго-западу от Бахмута у Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

Маляр сообщила, что украинские силы достигли неопределенного прогресса по всем направлениям, где украинские силы ведут наступление в районе Бахмута. Министерство обороны (МО) России утверждало, что российские подразделения Южной группировки войск отразили украинские штурмы вблизи Веселого (20 км к северо-востоку от Бахмута) и Бахмута.

23 июня Минобороны России заявило, что украинские войска используют вооруженный мятеж финансиста "Группы Вагнера" Евгения Пригожина для начала новых наступательных операций на Бахмутском направлении.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска значительно усилили темпы своих действий на бахмутском направлении, но русские войска сохранили свои позиции в этом районе. Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачную наступательную операцию вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Веселого.

24 июня украинские и российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вдоль фронта Авдеевка-Донецк. Минобороны России утверждало, что российские подразделения Южной группировки сил отразили украинские атаки вблизи Авдеевки, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки (27 км). к юго-западу от Авдеевки).

Представитель украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень сообщил, что на прошлой неделе украинские войска захватили территорию, которую российские войска контролировали с 2014 года, вблизи Красногоровки (22 км юго-западнее Авдеевки).

Известный российский "военкор" обвинил украинские источники в распространении ложной информации о наступлении украинцев вблизи Донецка, Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки) и Красногоровки. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьи.

Источник, связанный с БАРС-13 (Российский боевой резерв страны), утверждал, что российские войска продвинулись к Марьинке и захватили украинские опорные пункты в этом районе 23 июня, хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения этих утверждений.

"Южная ось"

24 июня российские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка).

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают наземные обстрелы админграницы между Донецкой и Запорожской областями. Министерство обороны (МО) России заявило, что российские подразделения Восточной группировки войск отразили три украинских атаки к югу и юго-западу от Великой Новоселки.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно контратаковали в районе Золотой Нивы (13 км к юго-востоку от Великой Новоселки) и пытались отразить утраченные позиции у Макаровки (7 км к югу от Великой Новоселки).

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, преуспели 24 июня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по всем направлениям украинского наступления на юге Украины продолжаются ожесточенные бои.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы усилили наступление на Роботине (12 км к югу от Орехова) в ночь на 23 июня после прекращения штурма юго-западнее Орехова. Он утверждал, что украинские войска заняли российские позиции в окопах вблизи Роботино и что уменьшение русской артиллерии способствовало украинскому продвижению.

Известный российский "военкор" утверждал, что по состоянию на вечер 24 июня украинские войска продвинулись на 1,5 км к Роботиному с севера и заняли новые позиции. Военный блоггер утверждал, что российские войска перебрасывают в этот район подразделения 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (ГРУ) и 45-й гвардейской бригады спецназа ВДВ (ВДВ) России, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинцев. Другой российский военкор заявил, что украинские войска прекратили наступление на Роботине к вечеру 24 июня.

Ситуация на фронте 24 июня

Российские оккупанты в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло более 10 боевых столкновений.

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