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Росіяни знищують українські книжки в окупованих регіонах

Фото: росіяни знищують українські книжки в окупованих регіонах (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Росіяни вивозять та знищують українські книжки на тимчасово окупованих територіях. Список книг, які підлягають вилученню, формують так звані "педагоги шкіл".

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Центр національного спротиву.

"В кращих традиціях нацистів, ворог намагається знищити свідомість населення на тимчасово окупованих землях. Та, на захоплених землях Донеччини вивезли з бібліотек 9500 книг українською мовою", - йдеться в повідомленні.

В перелік "екстремістської літератури" потрапили книги Володимира В’ятровича, Вахтанга Кіпіані, Оксани Забужко, братів Капранових.

"На Луганщині книги вивозять на захоплений стадіон “Авангард” в обласному центрі. Натомість росіяни завозять на ТОТ свою "літературу", лише за березень до Луганщини завезли 80 тисяч книг російською мовою", - додали в ЦНС.

Раніше ми писали про те, що росіяни викрадають проукраїнських цивільних в Луганській області.

Також нагадаємо, що окупанти в Мелітополі взяли розписки з колаборантів про невиїзд із міста.

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