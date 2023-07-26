UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни знищили вщент 180 українських шкіл, - Лісовий

Фото: росіяни знищили вщент 180 шкіл (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російські війська зруйнували вщент 180 українських шкіл, загалом пошкоджено понад 1,3 тисячі закладів освіти по всій країні.

Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо 180 тільки шкіл, зруйнованих вщент. Більше 300 закладів освіти зруйновано, понад 1000 закладів освіти пошкоджені й підлягають експертизі, чи можуть вони бути відбудовані, чи ні", - повідомив Лісовий.

Він також зазначив, що наразі 75% шкіл облаштовано укриттями - це близько 9 тисяч закладів освіти.

Освітній процес в Україні

З початком повномасштабного вторгнення українські школи перейшли на онлайн-формат, однак з 1 вересня 2023 року можливе повернення дітей за парти. Для цього школи мають бути обладнані укриттями на випадок повітряних атак.

Крім цього, в близьких до фронту регіонах будуть і надалі практикувати онлайн- або змішану форму навчання.

Детальніше про те, яким буде новий навчальний рік - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школаВійна Росії проти України