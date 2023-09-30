UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни знищили 90% ППО Харківської області на початку вторгнення, - ЗСУ

Фото: Дмитро Комаров й Сергій Мельник, начальник Сил оборони Харкова (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

На початку повномасштабного вторгнення російські терористи знищили 90% протиповітряної оборони Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сил оборони Харкова Сергія Мельника у фільмі Дмитра Комарова.

За словами Мельника, після 24 лютого він зв'язався з командиром бригади 32 зенітно-ракетного полку й дізнався про знищення практичною усієї бригади. 

"Але у нього залишилися ракети С-300, їх зуміли поставити на бойове чергування. Вдалося зробити, щоб російська авіація не продовжувала нальоти на Харків", – відзначив Мельник.

Начальник Сил оборони Харкова пояснив, що терористи знали розташування всіх командних пунктів, оскільки вони були збудовані ще за часи СРСР. 

Ситуація в Харківській області 

Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів до України, частина Харківської області тимчасово потрапила під контроль ворога. Завдяки ефективній контратаці Збройних сил на початку вересня 2022 року, майже всі населені пункти області були визволені.

Терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна в Україні