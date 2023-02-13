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Росіяни не знають, де буде основний удар ЗСУ та зміцнюють два напрями, - британська розвідка

Фото: росіяни риють окопи Запорізької чи Луганської області (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські військові не можуть вирішити, де буде основний удар ЗСУ. Тому зміцнюються два напрями фронту - Запорізький та Луганський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, зображення з відкритих джерел вказують на те, що Росія додатково посилила оборонні укріплення у центральній частині Запорізької області на півдні України, особливо поблизу села Тарасівка. Станом на 8 січня 2023 року Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області.

За даними британської розвідки, попри нинішній оперативний фокус на центральному Донбасі, Росія, як і раніше, стурбована охороною країв своєї протяжної лінії фронту. Про це свідчить будівництво оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях, що триває, і перекидання особового складу. Лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1288 км, а лінія фронту в окупованій Росією Запорізької області - 192 км.

Великий український прорив у Запоріжжі серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного мосту", що сполучає Ростовську область Росії та Крим. Український успіх у Луганську ще більше підірве військову мету "визволення" Донбасу, що декларується Росією.

"Вирішити, яка з цих загроз протидіяти насамперед, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських фахівців з оперативного планування", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки , умови пересування по пересіченій місцевості будуть у гіршому стані через сильний бруд у середині-кінці березня. Тому командири по обидва боки, швидше за все, намагатимуться уникати планування великих наступів у такий час.

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