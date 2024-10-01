Росіяни знаходяться майже в центрі Вугледара, йдуть бої, - Філашкін

Російські загарбники знаходяться майже в центрі Вугледара. Йдуть активні бойові дії.
Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Йде активна фаза війни, вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста", - заявив він.
За словами Філашкіна, у місті залишаються 107 людей, однак дітей вдалося вивезти з міста. Він додав, що доставити гуманітарну допомогу, питну воду та медикаменти цим людям надзвичайно складно через активні бойові дії.
Філашкін підкреслив, що гуманітарна ситуація в Вугледарі є вкрай важкою, і це не єдиний район, де спостерігається подібна проблема. Також важко доставити допомогу в Торецьк, де залишаються близько півтори тисячі людей, більшість із яких не хоче виїжджати.
Вугледар, розташований у Волноваському районі Донецької області, приблизно за 57 кілометрів від Донецька, наразі перебуває у складній ситуації. Ворог намагається оточити місто, перекидаючи додаткові сили для наступу.
ЗМІ нещодавно повідомляли про можливий тактичний вихід 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, але військові спростували цю інформацію.
За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Росія нещодавно перекинула до 5 тисяч солдатів у напрямку Вугледара.
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