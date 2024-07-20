Росіяни змушують людей в окупації міняти довідки про інвалідність на російські, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти розширюють програму русифікації місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, росіяни змушують осіб з інвалідністю міняти документи, які підтверджують обмежені фізичні можливості - на російські. Заміна документів про інвалідність, які було видано до 1 березня 2023 року, відбувається за результатами медико-соціальної експертизи. Проте умови пройти цю експертизу відсутні, оскільки ситуація із медичними закладами на територіях, які окупувала Росія - критична. У ЦНС наголосили, що критичну ситуацію підтверджує те, що на окупованих територіях цивільні амбулаторії зобов'язали першочергово обслуговувати солдатів РФ. "Загалом тут складна ситуація із кадрами", - додали у відомстві.