Росіяни змінюють тактику масованих атак: це ускладнює роботу рятувальників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлани Водолаги з місця удару у Києві.

"Сьогодні вночі було дуже складно рятувальникам працювати, як і в принципі минулий місяць, тому що ворог застосовує нову тактику нападу, тобто це довготривалі атаки - спочатку дронами, потім ракетами, потім знову дронами. Тобто змінюється тактика і по масштабах, і по тривалості", - сказала вона.

За словами речниці, під час таких тривалих атак є багато руйнацій і викликів рятувальників, але не завжди бійці ДСНС можуть оперативно і безпечно виїхати на місця подій.

"Звичайно, змінюємо алгоритми, змінюємо тактику, але повністю її не розкриваємо, тому що росіяни моніторять також наші медіа. Вони вивчають нашу тактику і змінюють тактику нападу", - додала Водолага.