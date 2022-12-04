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Росіяни змінюють тактику бою у районі Бахмута, - Череватий

Фото: окупанти змінюють тактику бою на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська намагається будь-якими методами захопити Бахмут, тому змінюють тактику бойових дій. Ворог намагається діяти малими групами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, російські найманці намагаються проникнути до українських позицій малими групами.

"Мужність, зосередженість і вмотивованість наших підрозділів змушує їх хоча б частково змінювати тактику. Зокрема, на Бахмутському напрямку помічаємо, що ПВК "Вагнера" створює невеликі штурмові групи, які намагаються діяти більш роззосереджено, щоб максимально швидко добігати до наших позицій і намагаються проникнути в окопи", - пояснив він.

Череватий зазначив, що система спостереження українських військ дозволяє відстежувати ворога та передбачати такі дії окупантів.

"Ми відслідковуємо ці зміни (тактики - ред.), у нас потужна система спостереження за полем бою, дякуючи як нашим логістичним можливостям, так і волонтерській потужній допомозі. Ми по суті онлайн бачимо поле бою. Уже знаємо, як нам легше відслідкувати ворога", - додав речник.

Нагадаємо, у ЗСУ також вважають, що російська армія не зможе оточити Бахмут, оскільки українські захисники тримають оборону і відбивають атаки ворога.

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