Росіяни змінюють тактику бою у районі Бахмута, - Череватий

За його словами, російські найманці намагаються проникнути до українських позицій малими групами.

"Мужність, зосередженість і вмотивованість наших підрозділів змушує їх хоча б частково змінювати тактику. Зокрема, на Бахмутському напрямку помічаємо, що ПВК "Вагнера" створює невеликі штурмові групи, які намагаються діяти більш роззосереджено, щоб максимально швидко добігати до наших позицій і намагаються проникнути в окопи", - пояснив він.

Череватий зазначив, що система спостереження українських військ дозволяє відстежувати ворога та передбачати такі дії окупантів.

"Ми відслідковуємо ці зміни (тактики - ред.), у нас потужна система спостереження за полем бою, дякуючи як нашим логістичним можливостям, так і волонтерській потужній допомозі. Ми по суті онлайн бачимо поле бою. Уже знаємо, як нам легше відслідкувати ворога", - додав речник.