Росіяни змінили тактику під Покровськом: замість лобових атак намагаються оточувати місто

За його словами, інтенсивність атак на Покровському напрямку не зменшилася, а зовсім навпаки. Наразі, на Покровський напрямок припадає чи не половина боєзіткнень взагалі на фронті.

Під самим Покровськом ситуація наступна - там велика кількість малих боєзіткнень. Тому що росіяни намагаються малими групами заходити та оточувати місто із західного боку. Варто зауважити, що російські штурми біля міста не такі великі, але їх значна кількість.

"Росіяни не йдуть на нього в лоб. І коли я згадував, що Покровськ частково є свідченням того, що у росіян може зменшуватися ресурс - це саме тому, що на усі міста до цього вони йшли просто в лоб", - розповів Трегубов.

Він вважає, що це вперше росіяни почали воювати "по науці".

"Вони вперше почали воювати не просто лобовими хвилями, а з намаганням охоплення, з намаганнями обійти велике місто і змусити українські сили з нього вийти. Ось саме це ми бачимо під Покровськом", - сказав речник.

Бої за Покровськ

Варто нагадати, що з кінця літа минулого року росіяни намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Раніше Трегубов розповідав, що ворог хоче взяти місто "в кліщі", але йому це не вдається.

Американський Інститут вивчення війни зазначав, що росіяни створюють ударне угруповання на південь від Покровська. Це може свідчити про плани РФ змінити тактичні пріоритети.