Росіяни не зменшують кількість атак у Курській області: яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник завдав 98 авіаційних ударів, скинувши 161 керовану авіаційну бомбу.

Крім цього, окупанти здійснили близько шести тисяч обстрілів, зокрема 188 із реактивних систем залпового вогню та 2735 ударів дронами-камікадзе.

Напрямки бойових дій

Харківський напрямок: Ворог вісім разів штурмував позиції українських військ у районі Вовчанська та у напрямку Петрівки.

Куп’янський напрямок: Відбито чотири атаки противника поблизу Загризового, Лозової та Копанок.

Лиманський напрямок: 16 атак окупантів у районах Балки Журавки, Іванівки, Надії, Ямполівки та Григорівки.

Сіверський напрямок: Два штурми ворога відбиті біля Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Краматорський напрямок: Окупанти атакували один раз у районі Оріхово-Василівки.

Торецький напрямок: Ворог здійснив 17 атак у районах Торецька та Дружби.

Покровський напрямок: 36 атак росіян відбито в районах Сухої Балки, Олександрополя, Новоторецького, Єлизаветівки, Свиридонівки, Променя, Котлиного, Успенівки, Надіївки та Андріївки.

Новопавлівський напрямок: Відбито 14 атак окупантів поблизу Костянтинополя та Розливу.

Гуляйпільський напрямок: Чотири ворожі атаки в районах Новополя та Новосілки.

Оріхівський напрямок: 15 атак ворога у районах Степового, П’ятихаток, Щербаків, Жереб’янок та Кам’янського.

Придніпровський напрямок: Чотири атаки окупантів не дали результатів.

Курщина: Відбулося 19 бойових зіткнень, ворог завдав 34 авіаційних ударів, скинувши 63 керовані бомби, та здійснив 243 артилерійських обстріли, зокрема п’ять із РСЗВ.

Волинський і Поліський напрямки: Ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.