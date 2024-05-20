Росіяни зібрали на одній авіабазі третину боєздатних стратегічних бомбардувальників

За даними з відкритих джерел, зараз в строю стратегічної авіації РФ лишається орієнтовно по 40 бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-22М3. І з цього випливатиме, що зараз на аеродромі "Оленья" зібрали фактично третину від загальної кількості боєздатних бомбардувальників цього типу.

Як зазначає видання, на кінець квітня цього року на аеродромі "Моздок", також придатному для розміщення стратегічних бомбардувальників, було всього шість Ту-22М3. Це підкреслює, наскільки вагоме значення тепер має "Оленья" як база дальньої авіації РФ.

Сам факт розміщення третини від боєздатного флоту Ту-95МС і Ту-22М3 на настільки віддаленому аеродромі, може свідчити не тільки про сам факт підготовки РФ до нових ударів по критичній інфраструктурі України. Але й також - на прагнення росіян вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних дронів-камікадзе в розпорядженні Сил оборони України.

Крім того, військово-транспортні Ан-12 цілком ймовірно могли бути задіяні для рейсів, необхідних для накопичення крилатих ракет на аеродромі "Оленья", пише Defense Express.

Ракетні удари по Україні

Нагадаємо, Росія з березня нанесла декілька масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Фактично була знищена теплова генерація. Втрати потужності становлять 8 гВт. Це призвело до того, що в Україні знову відключають світло для населення.

У травні Головне управління розвідки України з'ясувало імена російських пілотів, які обстрілюють Україну крилатими ракетами з літаків Ту-95МС та Ту-160. У списку 29 діючих льотчиків та два ліквідованих.