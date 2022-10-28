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Росіяни женуть в атаки під Бахмутом два штрафні батальйони, - Арестович

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська під Бахмутом (Донецька область) женуть в атаки два так звані штрафні батальйони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, окупаційні війська почали формувати штрафбати з людей, які вже були засуджені в ході цієї війни - як зі звичайних кримінальників, так і військовослужбовців.

"Під Бахмутом тепер ходять на вістрі атаки ці два штрафні батальйони, які там сформували", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Арестович говорив, що за останні півтора місяці лише під Бахмутом загинули близько 8 000 російських військових . За його словами, українські бійці "укладають їх пластами".

Західні джерела вважають, що битва за контроль над Бахмутом затьмарила всю стратегічну логіку росіян.

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БахмутОлексій АрестовичВійна Росії проти України