Росіяни здійснили понад 50 атак на Курахівському напрямку, - Генштаб

За даними Генштабу, росіяни завдали одного ракетного (3 ракети), 35 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 90 КАБ) та 513 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3125 обстрілів позицій українських військ.

Ситуація на напрямках

Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції українських підрозділів.

Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 69 окупантів вбитими та пораненими, знищено артсистему, 28 БПЛА, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також пошкоджено артсистему та чотири одиниці автомобільної техніки.

Вісім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки. На цей час триває одне боєзіткнення.

Позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів за минулий день на Лиманському напрямку десять разів штурмували російські війська. Досі триває п’ять атак ворога.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три спроби противника покращити тактичне положення поблизу Білогорівки, одна атака ворога продовжується.

Поблизу Часового Яру та Кліщіївки невдачею завершились дві спроби загарбників просунутися вперед на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні чотири рази штурмували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Противник успіху не мав. Триває бій в Торецьку.

На Покровському напрямку загарбники впродовж дня загалом здійснили 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки та Селидового. Дванадцять боєзіткнень на напрямку ще тривають.

Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 52 атаки. Терористи намагалися просунутися в районах Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, на даний час точаться бої у 28 локаціях.

Триває два боєзіткнення поблизу Трудового на Времівському напрямку. Всього поточної доби агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Трудового та Максимівки.

Безрезультатно для ворога закінчилась спроба просунутись вперед в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку відбито три ворожі атаки, ворог успіху не мав.

"Триває операція Сил оборони України в Курській області. Всього за сьогодні українські захисники відбили сім спроб окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій", - додали у Генштабі.