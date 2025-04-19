Росіяни здійснили на Покровському напрямку 36 атак, - Генштаб

Ворожі обстріли

За сьогодні противник завдав 95 авіаударів, застосувавши 155 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1096 дронів-камікадзе та здійснили 4627 обстрілів по позиціях укранських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Покровському напрямку російські війська здійснили 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

"За попередніми даними, на цьому напрямку було знищено 165 окупантів, із них 91 - безповоротно. Також українські військові знищили три термінали супутникового зв’язку, десять одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, два генератори та один пункт управління БПЛА. Ще один термінал супутникового зв’язку й один автомобіль ворога було пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку відбулося сім наступальних дій поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 14 атак противника поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямку Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших військ поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім атак у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили десять атак у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне, Зелене Поле та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку відбито три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не здійснював.

У Курській області Сили оборони України відбили 18 атак противника. Також ворог завдав 15 авіаударів, застосувавши 25 керованих авіабомб, і здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.