Росіяни розкрадають музей Ісаака Бродського в Бердянську, - ЦНС
В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області окупаційна влада доручила колаборантам вивезти культурні цінності з музею ім. Ісаака Бродського до РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, назначені окупаційною владою "керівники" музею нещодавно їздили в Крим нібито для обміну досвідом. Насправді ж вони отримували там інструкції з вивозу цінностей музею до РФ.
"У першу чергу, доручено вивозити найцінніші експонати - картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших", - написали в ЦНС.
Нагадаємо, 21 травня українські військові уразили штаб російської армії в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.
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