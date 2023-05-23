ua ru
Вт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни розкрадають музей Ісаака Бродського в Бердянську, - ЦНС

Новость на русском →
Вівторок 23 травня 2023 07:25
Росіяни розкрадають музей Ісаака Бродського в Бердянську, - ЦНС Фото: в Бердянську РФ вивозить цінності з музея Бродського (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області окупаційна влада доручила колаборантам вивезти культурні цінності з музею ім. Ісаака Бродського до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, назначені окупаційною владою "керівники" музею нещодавно їздили в Крим нібито для обміну досвідом. Насправді ж вони отримували там інструкції з вивозу цінностей музею до РФ.

"У першу чергу, доручено вивозити найцінніші експонати - картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших", - написали в ЦНС.

Нагадаємо, 21 травня українські військові уразили штаб російської армії в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ Запорожская область
NEWS
Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ
Вибухи, новий рейд, танки та вертоліт? Що відбувається на кордоні України з РФ
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром