Росіяни збільшують тиск на лінії фронту в Луганській області: карти боїв від ISW

Ситуація на сході Харківської та заході Луганської областей

Українські чиновники заявили, що російські війська зосереджуються та посилюють операції вздовж лінії фронту в Луганській області. 26 лютого речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська зосередили сили на сході України і протягом останніх кількох тижнів намагалися застосувати в боях бронетехніку.

27 лютого український Генштаб повідомив, що російські війська в невстановлену дату перекинули 200 призовників з Ростовської області до Луганської області. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 27 лютого заявив, що російські війська останніми тижнями посилили бойові дії на сватівському, креміньському та білогорівському напрямках і зосереджують техніку та резерви в окупованій Луганській області.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового 26 і 27 лютого. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Масютівки (52 км на північний захід від Сватового), Новоселівського (16 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівки (17 км на північний захід від Сватового). Сватове) 26 і 27 лютого.

26 і 27 лютого російські війська продовжували наземні атаки поблизу Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Кремінної, на північний захід від Кремінної в районі Площанки (17 км на північний захід) і Невського (18 км на північний захід); на захід від Кремінної поблизу Торського (14 км на захід); на південний захід від Кремінної біля Діброви (6 км на південний захід); на південь від Кремінної біля Білогорівки (12 км на південь); та поблизу Серебрянського лісу (11 км на південь) 26 і 27 лютого.

Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські сили, ймовірно, відкинули українські сили на захід від Р-66 поблизу Піщаного та Червонопопівки (5-6 км на північний захід від Кремінної).

Російське джерело стверджує, що українські війська відбили російські наземні атаки на Білогорівському, Зарічному, Ямполівському, Терниському та Макіївському напрямках. Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що російські війська вздовж лінії Сватове-Кремінна-Білогорівка-Лисичанськ застосували новий підхід до поступового просування, який узгоджується з повідомленнями про новий російський елемент маневру, який може просуватися лише зі швидкістю пішої піхоти.

Бої на Донбасі

26 і 27 лютого російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували сам Бахмут; на північ від Бахмута поблизу Васюківки (13 км на північ), Залізнянського (8 км на північ), Дубово-Василівки (6 км на північний захід), Оріхово-Василівки (10 км на північний захід), Берхівки (4 км на північний захід), Ягідного (1 км на північний захід), Богданівки (8 км на північний захід) ; на захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на захід); і на південний захід від Бахмута біля Ступочок (12 км на південний захід) і Північного (20 км на південний захід) між 26 і 27 лютого.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий зазначив, що 26 лютого російські війська здійснили 32 наземних удари в районі Бахмута та 14 у межах міста. Російські джерела широко стверджували, що сили групи "Вагнера" досягли перемог на північ від Бахмута 26 і 27 лютого.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що група "Вагнера" взяла під контроль Ягідне, просунулась на південь від Берхівського водосховища та на захід, щоб загрожувати Богданівці.

Військові блогери стверджували, що російські просування на північ і північний захід від Бахмута дозволять російським силам загрожувати маршруту Хромове-Бахмут, а кілька "воєнкорів" вказують, що російські війська взяли принаймні частину маршруту під вогонь.

Радник так званої "ДНР" Ігор Кімаковський стверджував, що група "Вагнера" наближається до центру самого Бахмута, а російський "воєнкор" стверджує, що вони досягли успіхів на східній околиці Бахмута і в напрямку Кооперативної вулиці, що неподалік від центру Бахмута.

Крім того, російські джерела стверджували, що група "Вагнера" продовжувала штурм Іванівського 26 і 27 лютого. Колишній російський офіцер і відомий критично налаштований "воєнкор" Ігор Гіркін 27 лютого зазначив, що нинішні російські напади на Бахмут є марними і виснажать російські війська, не займаючи стратегічно важливу територію.

Російські війська продовжували наземні атаки в районі міста Авдіївка-Донецьк 26 і 27 лютого. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки на північ від Донецька в районах Авдіївки, Сіверного та Кам'янки, на північно-західній околиці Донецька поблизу Водяного , Невельське, Красногорівка та на південно-західній околиці м. Донецька біля Мар’їнки.

Російські джерела стверджували, що російські сили розширюють свою зону контролю на північний схід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, але зазначали, що це просування обмежене трасою H-20 Донецьк-Костянтинівка, яку російські сили ще не перетнули.

Російський "воєнкор" зазначив, що батальйон так званої "ДНР" "Сомалі" рухається в бік Авдіївки. Російські військові блогери додатково обговорювали дії 5-ї бригади так званої "ДНР" у Мар’їнці 26 і 27 лютого та стверджували, що російські війська успішно витіснили українські війська з позицій у західній Мар’їнці.

26 і 27 лютого російські війська продовжували наземні атаки на заході Донецької області. Генштаб України заявив, що 27 лютого російські війська провели безуспішні наступальні дії в районі Вугледара (30 км на південний захід від Донецька).

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 і 26 лютого, показують, що російські війська досягли незначного прогресу в невизначену дату безпосередньо на південь від Вугледара. Російські військові блогери продовжували обговорювати інтенсивні позиційні бої в районі Вугледара, причому одне джерело стверджувало, що частини російської морської піхоти воюють у напрямку Вугледара з Микільського, на південний схід від Вугледара.

Російський "воєнкор" 26 лютого оприлюднив відео, на якому командувач Східним військовим округом (СВО) Рустам Мурадов і представник ДФО РФ Юрій Трутнєв вручають бойові нагороди морським піхотинцям на Вугледарському напрямку, підтверджуючи зауваження ISW про те, що цей напрямок є зоною відповідальності. підрозділів сухопутних військ і морської піхоти.

Колишній речник так званої "ДНР" (його, як повідомляється, нещодавно звільнили з посади) 26 лютого відвідав район Вугледара і зазначив, що для російських військ важливо захищатися від українських контратак у цьому районі, оскільки Україна хоче перерізати шляхи постачання Росії до окупованого Криму.

Представник українського Таврійського оборонного угруповання полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що темп російських операцій у районі Вугледара загалом знизився за останні чотири дні через погану погоду, і зазначив, що 27 лютого російські війська здійснили лише 17 наземних атак поблизу Вугледару.

"Південна вісь"

Українські чиновники повідомили, що російські війська продовжують зосереджуватися на створенні оборонних укріплень на східному (лівому) березі Херсонської області та в окупованому Криму. Керівник Українського спільного координаційного прес-центру південних сил Наталія Гуменюк 26 лютого заявила, що російські війська намагалися та не змогли замінувати острови в дельті річки Дніпро та що російські війська розосереджують сили, щоб відійти далі від берега Дніпра.

Гуменюк також заявила, що російські війська продовжують облаштовувати інженерні та оборонні укріплення в Криму. 26 лютого український Генштаб повідомив, що російські війська нарощують зусилля зі зміцнення оборони в Криму та перекинули 150 осіб особового складу з Челябінської області для виконання інженерних робіт у Криму.

Супутникові знімки від 25 лютого показують, що російські війська нещодавно встановили окопи та блокпости вздовж трас М-17 і Т-2202, які наближаються до Армянська з північного заходу.

26 і 27 лютого російські війська продовжували вести звичайний вогонь на захід від Гуляйполя та в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. 27 лютого Південне оперативне командування "Південь" повідомило, що за минулу добу російські війська здійснили 100 артилерійських обстрілів, у тому числі по лиману Дніпра та прибережній частині Миколаївської області.