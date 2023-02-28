Россияне увеличивают давление на линии фронта в Луганской области: карты боев от ISW

Ситуация на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Украинские чиновники заявили, что российские войска сосредотачиваются и усиливают операции по линии фронта в Луганской области. 26 февраля представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска сосредоточили силы на востоке Украины и в течение последних нескольких недель пытались применить в боях бронетехнику.

27 февраля украинский Генштаб сообщил, что российские войска в неустановленную дату перебросили 200 призывников из Ростовской области в Луганскую область. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 27 февраля заявил, что российские войска в последние недели усилили боевые действия на сватовском, кременьском и белогоровском направлениях и сосредоточивают технику и резервы в оккупированной Луганской области.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватового 26 и 27 февраля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Масютовки (52 км северо-западнее Сватового), Новоселовского (16 км северо-западнее Сватового) и Стельмаховки (17 км северо-западнее Сватового). Сватово) 26 и 27 февраля.

26 и 27 февраля русские войска продолжали наземные атаки вблизи Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Кременной, северо-западнее Кременной в районе Площадки (17 км северо-западнее) и Невского (18 км северо-западнее); к западу от Кременной вблизи Торского (14 км к западу); юго-западнее Кременной у Дибровы (6 км юго-западнее); к югу от Кременной возле Белогоровки (12 км к югу); и вблизи Серебрянского леса (11 км к югу) 26 и 27 февраля.

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские силы, вероятно, отбросили украинские силы к западу от Р-66 вблизи Песчаного и Краснопоповки (5-6 км к северо-западу от Кременной).

Российский источник утверждает, что украинские войска отразили российские наземные атаки на Белогоровском, Заречном, Ямполевском, Тернисском и Макеевском направлениях. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что российские войска вдоль линии Сватово-Кременная-Белогоровка-Лисичанск применили новый подход к постепенному продвижению, который согласуется с сообщениями о новом российском элементе маневра, который может продвигаться только со скоростью пешей пехоты.

Бои на Донбассе

26 и 27 февраля русские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали сам Бахмут; к северу от Бахмута вблизи Васюковки (13 км к северу), Железнянского (8 км к северу), Дубово-Василовки (6 км к северо-западу), Орехово-Василовки (10 км к северо-западу), Берховки (4 км к северо-западу) ), Ягодного (1 км северо-западнее), Богдановки (8 км северо-западнее) ; к западу от Бахмута у Ивановского (5 км к западу); и юго-западнее Бахмута у Ступочек (12 км юго-западнее) и Северного (20 км юго-западнее) между 26 и 27 февраля.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый отметил, что 26 февраля российские войска нанесли 32 наземных удара в районе Бахмута и 14 в черте города. Российские источники широко утверждали, что силы группы "Вагнера" добились побед к северу от Бахмута 26 и 27 февраля.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что группа "Вагнера" взяла под контроль Ягодное, продвинулась к югу от Берховского водохранилища и западнее, чтобы угрожать Богдановке.

Военные блоггеры утверждали, что российские продвижения к северу и северо-западу от Бахмута позволят российским силам угрожать маршруту Хромово-Бахмут, а несколько военкоров указывают, что российские войска взяли по крайней мере часть маршрута под огонь.

Советник так называемой "ДНР" Игорь Кимаковский утверждал, что группа "Вагнера" приближается к центру самого Бахмута, а российский "военкор" утверждает, что они добились успехов на восточной окраине Бахмута и в направлении Кооперативной улицы, недалеко от центра Бахмута.

Кроме того, российские источники утверждали, что группа Вагнера продолжала штурм Ивановского 26 и 27 февраля. Бывший российский офицер и известный критически настроенный "военкор" Игорь Гиркин 27 февраля отметил, что нынешние российские нападения на Бахмут напрасны и истощат российские войска, не занимая стратегически важную территорию.

Российские войска продолжали наземные атаки в районе города Авдеевка-Донецк 26 и 27 февраля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки на север от Донецка в районах Авдеевки, Северного и Каменки, на северо-западной окраине Донецка вблизи Водяного, Невельского, Красногоровки и на юго-западной окраине г. Донецка возле Марьинки.

Российские источники утверждали, что российские силы расширяют свою зону контроля к северо-востоку от Авдеевки в районе Новобахмутовки, но отмечали, что это продвижение ограничено по трассе H-20 Донецк-Константиновка, которую российские силы еще не пересекли.

Российский "военкор" отметил, что батальон так называемой "ДНР" "Сомали" двигается в сторону Авдеевки. Российские военные блоггеры дополнительно обсуждали действия 5-й бригады так называемой "ДНР" в Марьинке 26 и 27 февраля и утверждали, что российские войска успешно вытеснили украинские войска с позиций в западной Марьинке.

26 и 27 февраля российские войска продолжали наземные атаки на западе Донецкой области. Генштаб Украины заявил, что 27 февраля российские войска провели безуспешные наступательные действия в районе Угледара (30 км юго-западнее Донецка).

Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 февраля, показывают, что российские войска добились незначительного прогресса в неопределенную дату непосредственно к югу от Угледара. Российские военные блоггеры продолжали обсуждать интенсивные позиционные бои в районе Угледара, причем один источник утверждал, что части российской морской пехоты воюют в направлении Угледара из Никольского, юго-восточнее Угледара.

Российский "военкор" 26 февраля обнародовал видео, на котором командующий Восточным военным округом (СВО) Рустам Мурадов и представитель ГФО РФ Юрий Трутнев вручают боевые награды морским пехотинцам на Угледарском направлении, подтверждая замечание ISW о том, что это направление является зоной ответственности. подразделений сухопутных войск и морской пехоты

Бывший спикер так называемой "ДНР" (его, как сообщается, недавно уволили с должности) 26 февраля посетил район Угледара и отметил, что для российских войск важно защищаться от украинских контратак в этом районе, поскольку Украина хочет перерезать пути поставок России в оккупированный Крым.

Представитель украинской Таврической оборонной группировки полковник Алексей Дмитрашковский отметил, что темп российских операций в районе Угледара в целом снизился за последние четыре дня из-за плохой погоды, и отметил, что 27 февраля российские войска совершили лишь 17 наземных атак вблизи Угледара.

"Южная ось"

Украинские чиновники сообщили, что российские войска продолжают сосредотачиваться на создании оборонительных укреплений на восточном (левом) берегу Херсонской области и в оккупированном Крыму. Руководитель Украинского совместного координационного пресс-центра южных сил Наталья Гуменюк 26 февраля заявила, что российские войска пытались и не смогли заменять острова в дельте реки Днепр и что российские войска рассредоточивают силы, чтобы отойти дальше от берега Днепра.

Гуменюк также заявила, что российские войска продолжают обустраивать инженерные и оборонные укрепления в Крыму. 26 февраля украинский Генштаб сообщил, что российские войска наращивают усилия по укреплению обороны в Крыму и опрокинули 150 человек личного состава из Челябинской области для выполнения инженерных работ в Крыму.

Спутниковые снимки от 25 февраля показывают, что российские войска недавно установили приближающиеся к Армянску с северо-запада окопы и блокпосты вдоль трасс М-17 и Т-2202.

26 и 27 февраля российские войска продолжали вести обычный огонь западнее Гуляйполя и в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. 27 февраля Южное оперативное командование "Юг" сообщило, что за минувшие сутки российские войска совершили 100 артиллерийских обстрелов, в том числе по лиману Днепра и прибрежной части Николаевской области.