Россияне увеличивают давление на линии фронта в Луганской области: карты боев от ISW

Россияне усиливают давление на линии фронта в Луганской области, а возле Угледара наоборот - сбавляют темпы наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Украинские чиновники заявили, что российские войска сосредотачиваются и усиливают операции по линии фронта в Луганской области. 26 февраля представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска сосредоточили силы на востоке Украины и в течение последних нескольких недель пытались применить в боях бронетехнику.
27 февраля украинский Генштаб сообщил, что российские войска в неустановленную дату перебросили 200 призывников из Ростовской области в Луганскую область. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 27 февраля заявил, что российские войска в последние недели усилили боевые действия на сватовском, кременьском и белогоровском направлениях и сосредоточивают технику и резервы в оккупированной Луганской области.
Российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватового 26 и 27 февраля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Масютовки (52 км северо-западнее Сватового), Новоселовского (16 км северо-западнее Сватового) и Стельмаховки (17 км северо-западнее Сватового). Сватово) 26 и 27 февраля.
26 и 27 февраля русские войска продолжали наземные атаки вблизи Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Кременной, северо-западнее Кременной в районе Площадки (17 км северо-западнее) и Невского (18 км северо-западнее); к западу от Кременной вблизи Торского (14 км к западу); юго-западнее Кременной у Дибровы (6 км юго-западнее); к югу от Кременной возле Белогоровки (12 км к югу); и вблизи Серебрянского леса (11 км к югу) 26 и 27 февраля.
Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские силы, вероятно, отбросили украинские силы к западу от Р-66 вблизи Песчаного и Краснопоповки (5-6 км к северо-западу от Кременной).
Российский источник утверждает, что украинские войска отразили российские наземные атаки на Белогоровском, Заречном, Ямполевском, Тернисском и Макеевском направлениях. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что российские войска вдоль линии Сватово-Кременная-Белогоровка-Лисичанск применили новый подход к постепенному продвижению, который согласуется с сообщениями о новом российском элементе маневра, который может продвигаться только со скоростью пешей пехоты.
26 и 27 февраля русские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали сам Бахмут; к северу от Бахмута вблизи Васюковки (13 км к северу), Железнянского (8 км к северу), Дубово-Василовки (6 км к северо-западу), Орехово-Василовки (10 км к северо-западу), Берховки (4 км к северо-западу) ), Ягодного (1 км северо-западнее), Богдановки (8 км северо-западнее) ; к западу от Бахмута у Ивановского (5 км к западу); и юго-западнее Бахмута у Ступочек (12 км юго-западнее) и Северного (20 км юго-западнее) между 26 и 27 февраля.
Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый отметил, что 26 февраля российские войска нанесли 32 наземных удара в районе Бахмута и 14 в черте города. Российские источники широко утверждали, что силы группы "Вагнера" добились побед к северу от Бахмута 26 и 27 февраля.
Несколько российских "военкоров" утверждали, что группа "Вагнера" взяла под контроль Ягодное, продвинулась к югу от Берховского водохранилища и западнее, чтобы угрожать Богдановке.
Военные блоггеры утверждали, что российские продвижения к северу и северо-западу от Бахмута позволят российским силам угрожать маршруту Хромово-Бахмут, а несколько военкоров указывают, что российские войска взяли по крайней мере часть маршрута под огонь.
Советник так называемой "ДНР" Игорь Кимаковский утверждал, что группа "Вагнера" приближается к центру самого Бахмута, а российский "военкор" утверждает, что они добились успехов на восточной окраине Бахмута и в направлении Кооперативной улицы, недалеко от центра Бахмута.
Кроме того, российские источники утверждали, что группа Вагнера продолжала штурм Ивановского 26 и 27 февраля. Бывший российский офицер и известный критически настроенный "военкор" Игорь Гиркин 27 февраля отметил, что нынешние российские нападения на Бахмут напрасны и истощат российские войска, не занимая стратегически важную территорию.
Российские войска продолжали наземные атаки в районе города Авдеевка-Донецк 26 и 27 февраля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки на север от Донецка в районах Авдеевки, Северного и Каменки, на северо-западной окраине Донецка вблизи Водяного, Невельского, Красногоровки и на юго-западной окраине г. Донецка возле Марьинки.
Российские источники утверждали, что российские силы расширяют свою зону контроля к северо-востоку от Авдеевки в районе Новобахмутовки, но отмечали, что это продвижение ограничено по трассе H-20 Донецк-Константиновка, которую российские силы еще не пересекли.
Российский "военкор" отметил, что батальон так называемой "ДНР" "Сомали" двигается в сторону Авдеевки. Российские военные блоггеры дополнительно обсуждали действия 5-й бригады так называемой "ДНР" в Марьинке 26 и 27 февраля и утверждали, что российские войска успешно вытеснили украинские войска с позиций в западной Марьинке.
26 и 27 февраля российские войска продолжали наземные атаки на западе Донецкой области. Генштаб Украины заявил, что 27 февраля российские войска провели безуспешные наступательные действия в районе Угледара (30 км юго-западнее Донецка).
Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 февраля, показывают, что российские войска добились незначительного прогресса в неопределенную дату непосредственно к югу от Угледара. Российские военные блоггеры продолжали обсуждать интенсивные позиционные бои в районе Угледара, причем один источник утверждал, что части российской морской пехоты воюют в направлении Угледара из Никольского, юго-восточнее Угледара.
Российский "военкор" 26 февраля обнародовал видео, на котором командующий Восточным военным округом (СВО) Рустам Мурадов и представитель ГФО РФ Юрий Трутнев вручают боевые награды морским пехотинцам на Угледарском направлении, подтверждая замечание ISW о том, что это направление является зоной ответственности. подразделений сухопутных войск и морской пехоты
Бывший спикер так называемой "ДНР" (его, как сообщается, недавно уволили с должности) 26 февраля посетил район Угледара и отметил, что для российских войск важно защищаться от украинских контратак в этом районе, поскольку Украина хочет перерезать пути поставок России в оккупированный Крым.
Представитель украинской Таврической оборонной группировки полковник Алексей Дмитрашковский отметил, что темп российских операций в районе Угледара в целом снизился за последние четыре дня из-за плохой погоды, и отметил, что 27 февраля российские войска совершили лишь 17 наземных атак вблизи Угледара.
Украинские чиновники сообщили, что российские войска продолжают сосредотачиваться на создании оборонительных укреплений на восточном (левом) берегу Херсонской области и в оккупированном Крыму. Руководитель Украинского совместного координационного пресс-центра южных сил Наталья Гуменюк 26 февраля заявила, что российские войска пытались и не смогли заменять острова в дельте реки Днепр и что российские войска рассредоточивают силы, чтобы отойти дальше от берега Днепра.
Гуменюк также заявила, что российские войска продолжают обустраивать инженерные и оборонные укрепления в Крыму. 26 февраля украинский Генштаб сообщил, что российские войска наращивают усилия по укреплению обороны в Крыму и опрокинули 150 человек личного состава из Челябинской области для выполнения инженерных работ в Крыму.
Спутниковые снимки от 25 февраля показывают, что российские войска недавно установили приближающиеся к Армянску с северо-запада окопы и блокпосты вдоль трасс М-17 и Т-2202.
26 и 27 февраля российские войска продолжали вести обычный огонь западнее Гуляйполя и в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. 27 февраля Южное оперативное командование "Юг" сообщило, что за минувшие сутки российские войска совершили 100 артиллерийских обстрелов, в том числе по лиману Днепра и прибрежной части Николаевской области.
Напомним, что россияне продолжают обстреливать дома гражданских жителей Херсонской области, а ВСУ атаковали позицию вражеской системы противовоздушной обороны.
Кроме этого, российские оккупанты в воскресенье, 26 февраля, продолжили вести наступление на пяти направлениях, в то же время силы обороны Украины отразили более 80 вражеских атак.
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