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Росіяни збільшили вдвічі кількість кібератак, але їх критичність знизилась, - Bloomperg

Четвер 28 вересня 2023 01:47
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Росіяни збільшили вдвічі кількість кібератак, але їх критичність знизилась, - Bloomperg Фото: російські кібератаки почастішали, але ослабли (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни збілшили кількість кібератак до 762 за півроку, однак вони перстали вражати критичні цілі. Це каже як про зміцнення українського захисту, так і про зниження амбіцій російських хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що початок російської війни в Україні включав деякі з наймасштабніших кібероперацій в історії, спрямованих на супутники та електростанції з метою шокувати населення та викликати у нього страх.

"Зараз, за ​​словами українських чиновників, деякі з найвідоміших московських хакерів зосереджуються на таких кроках, як блокування веб-сторінки місцевого інформаційного агентства - більш скромний підхід, який спростовує твердження Володимира Путіна, що все йде за планом", - пише видання.

Нещодавно Служба кібербезпеки країни за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та Європейського Союзу опублікувала звіт, згідно з яким кількість російських кібератак по Україні зросла до 762 з січня по червень, що більш ніж вдвічі перевищує показники минулого року.

"Але кількість інцидентів, які вони назвали "критичними" за цей період, зменшилася на 81% до 27 - це свідчить про покращення захисту, а також про стриманіші амбіції Росії", - пише Bloomberg.

Тепер Росія атакує ЗМІ та телекомунікації, місцеві правоохоронні та урядові установи, які збирають докази військових злочинів, а також збирає дані про полонених росіян, що можуть постати перед судом за військові злочини.

Згідно зі звітом, пов’язані з державою хакери здебільшого уникали цілей, які могли бути використані для підтримки військових операцій. Натомість пов’язана з військовою розвідкою ГРУ група Sandworm, яка здійснювала одні з найагресивніших кібератак Росії по всьому світу, вдарила по українському державному інформаційному агентству в січні, намагаючись вивести з ладу його веб-сайт.

Незважаючи на зміни, українські експерти з кібербезпеки попереджають, що атаки на критичну інфраструктуру триватимуть. Приватна енергетична компанія ДТЕК повідомляла про неодноразові атаки на її ІТ-інфраструктуру як з боку хакерів, так і в результаті ракетних ударів. Російські хакери також намагалися зібрати інформацію про Запорізьку АЕС.

Російські кібератаки

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема, під удар потрапляли і країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

А днями голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявляв, шо росіяни атакують комп'ютерні системи прокуратури, яка збирає докази військових злочинів РФ.

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