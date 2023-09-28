Россияне увеличили вдвое количество кибератак, но их критичность снизилась, - Bloomperg

Россияне увеличили количество кибератак до 762 за полгода, однако они перестали поражать критические цели. Это говорит как об укреплении украинской защиты, так и о понижении амбиций российских хакеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что начало российской войны в Украине включало некоторые из самых масштабных киберопераций в истории, направленных на спутники и электростанции с целью шокировать население и вызывать у него страх.

"Сейчас, по словам украинских чиновников, некоторые из самых известных московских хакеров сосредотачиваются на таких шагах, как блокирование веб-страницы местного информационного агентства - более скромный подход, который опровергает все идущее по плану утверждение Владимира Путина", - пишет издание .

Недавно Служба кибербезопасности страны при поддержке Агентства США по международному развитию и Европейскому Союзу опубликовала отчет, согласно которому количество российских кибератак по Украине возросло до 762 с января по июнь, что более чем вдвое превышает показатели прошлого года.

"Но количество инцидентов, которые они назвали "критическими" за этот период, уменьшилось на 81% до 27 - это свидетельствует об улучшении защиты, а также о более сдержанных амбициях России", - пишет Bloomberg.

Теперь Россия атакует СМИ и телекоммуникации, местные правоохранительные и правительственные учреждения, собирающие доказательства военных преступлений, а также собирает данные о пленных россиянах, которые могут предстать перед судом за военные преступления.

Согласно отчету, связанные с государством хакеры в большинстве своем избегали целей, которые могли быть использованы для поддержки военных операций. В свою очередь, связанная с военной разведкой ГРУ группа Sandworm, которая осуществляла одни из самых агрессивных кибератак России по всему миру, ударила по украинскому государственному информационному агентству в январе, пытаясь вывести из строя его веб-сайт.

Несмотря на изменения, украинские эксперты по кибербезопасности предупреждают, что атаки на критическую инфраструктуру будут продолжаться. Частная энергетическая компания ДТЭК сообщала о неоднократных атаках на ее ИТ-инфраструктуру как со стороны хакеров, так и в результате ракетных ударов. Российские хакеры также пытались собрать информацию о Запорожской АЭС.

Российские кибератаки

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

А на днях глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявлял, что россияне атакуют компьютерные системы прокуратуры, собирающей доказательства военных преступлений РФ.

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