Росіяни збільшили угруповання кораблів у Чорному морі: який залп "Калібрів" може бути

Росіяни збільшили корабельне угруповання в Чорному морі до 17 одиниць. Серед них є ракетоносій "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

Зазначається, що на бойове чергування окупантів вийшов малий ракетний корабель проекту "Буян-М".

Сили оборони півдня пояснили, що на ньому може бути до восьми "Калібрів".

"Рівень ракетної загрози залишається високим", - додали військові.

Також росіяни продовжують тероризувати цивільне судноплавство, скидаючи керовані авіабомби в напрямку Зміїного.

Скільки залишається ракет у РФ

Як розповів РБК-Україна представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, у Росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), які стріляють на відстань понад 500 кілометрів. Ними окупанти найчастіше атакують різні регіони України.

Також він зазначив, що у серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 та модифікованих Х-22 (Х-32).

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ракети, якими російські військові атакували Україну в ніч проти 15 серпня, виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем.