Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі

Про це пише РБК-Україн а з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

"Не нехтуйте власною безпекою, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану, тримайтесь від узбережжя на відстані не менше 200 метрів", - пише пресслужба.

Як пише оперативне командування, до ворожого корабельного угруповання в Чорному морі додався ще один надводний.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 16 квітня, загальний залп ворога становив 8 крилатих ракет "Калібр". Тоді ж Росія вивела на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Серед них два ракетоносії.

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