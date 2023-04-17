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Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі

Фото: росіяни збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі (скриншот відео)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі загальний залп ракет типу "Калібр" може сягати 16.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Як пише оперативне командування, до ворожого корабельного угруповання в Чорному морі додався ще один надводний.

"Не нехтуйте власною безпекою, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану, тримайтесь від узбережжя на відстані не менше 200 метрів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 16 квітня, загальний залп ворога становив 8 крилатих ракет "Калібр". Тоді ж Росія вивела на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Серед них два ракетоносії.

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