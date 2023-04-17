ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі

Новость на русском →
Понеділок 17 квітня 2023 12:40
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі Фото: росіяни збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі (скриншот відео)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі загальний залп ракет типу "Калібр" може сягати 16.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Як пише оперативне командування, до ворожого корабельного угруповання в Чорному морі додався ще один надводний.

"Не нехтуйте власною безпекою, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану, тримайтесь від узбережжя на відстані не менше 200 метрів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 16 квітня, загальний залп ворога становив 8 крилатих ракет "Калібр". Тоді ж Росія вивела на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Серед них два ракетоносії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука