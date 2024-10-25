Росіяни збільшили дальність КАБів для ударів по Запоріжжю, - Сили оборони Півдня

Росіяни внесли певні зміни в конструкцію керованих авіаційних бомб (КАБ). Тепер снаряди долітають значно далі, ніж це було раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Півдня Влада Волошина в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, близькому місяця тому росіяни почали бити КАБами по середмістю Запоріжжя, яке розташоване за більше ніж 30 кілометрів до лінії бойового зіткнення.

"Це говорить про те, що противник вніс зміни в конструкцію цих авіаційних бомб і вони тепер долітають значно далі, ніж було раніше. І почали застосовувати ці керовані авіаційні бомби великої потужності по Запоріжжю й по інших українських містах, які розташовані неподалік лінії бойового зіткнення у зоні досяжності цих КАБів", - розповів він.

Речник Сил оборони Півдня додав, що зона застосування КАБів значно зросла. Їх застосування фіксували й на інших напрямках, у тому ж числі й у Харкові та Краматорськму.

Обстріли України

Від початку повномасштабного вторгнення обстріли української території з боку Росії стали постійною загрозою. Російські терористи використовують широкий арсенал озброєння: ракети, керовані авіабомби та безпілотники. Останнім часом помітно зросла інтенсивність атак дронами, які ворог запускає майже щоночі, намагаючись уразити українські об'єкти.

Регулярно під обстріли КАБами потрапляє й Харківська область. Вчора, 24 жовтня, росіяни обстріляли територію Малоданилівської громади внаслідок чого там було відсутнє електропостачання.

Зокрема у той самий день терористи вдарили поряд із магазином та ринком у Куп'янську.