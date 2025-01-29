Россияне несут значительные потери под Покровском. Генштаб рассказал о ситуации на фронте
На фронте с начала суток 29 января состоялось 91 боевое столкновение. Российские оккупанты активно атакуют на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина. С начала суток украинские воины отбили уже 19 атак, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении с начала суток враг совершил пять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, получил отпор.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили семь штурмовых действий захватчиков вблизи Новомарочного, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку в районе Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 39 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 27 атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.
На Новопавловском направлении захватчики осуществили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое. Одно боестолкновение продолжается.
На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.
В Курской области украинские защитники за сегодня отбили две атаки российских захватчиков, три боестолкновения продолжаются, кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив при этом 21 управляемую авиационную бомбу.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 834 тысяч военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1670 человек. Кроме того, украинские воины уничтожили 10 танков, 24 боевых бронированных машины, 29 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 57 дронов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 97 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники оккупантов.
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