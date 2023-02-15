Росіяни зазнають втрат. Гуменюк розповіла про ефективну роботу ЗСУ на півдні

Українські захисники продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на півдні. Сьогодні, 15 лютого, ворог зазнав втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, росіяни продовжують маневрувати на півдні. Ворог намагається знайти місця як для своїх логістичних центрів та утримання техніки, так і для дислокації особового складу.
"Вони змушені шукати, куди подітися після цієї стрілянини по цивільних. Вони постійно змінюють місця дислокації, тому що ми працюємо по ним і наша робота ефективна. На сьогоднішній день у нас є підтвердження про знищення 10 окупантів та п'яти одиниць техніки", - зазначила Гуменюк.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 15 лютого, українські військові знищили гелікоптер росіян на східному фронті.
Також ми писали, що,за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, втрати росіян в окремих загонах сягають 80 відсотків.
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