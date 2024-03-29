Росіяни зазнають втрат бронетехніки західніше Авдіївки: карти ISW

Російські війська втратили кілька невстановлених одиниць техніки у боях за Орлівку (на захід від Авдіївки). ЗСУ у Новомихайлівці використовують FPV-безпілотники та касетні боєприпаси, що значно ускладнює зусилля Росії щодо просування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .
Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 28 березня.
Позиційні бої відбувалися:
Російські та українські війська вели позиційні бої:
Український командувач безпілотниками сказав, що ситуація на Бахмутському напрямку складна через російські плануючі бомбові удари та нестачу української живої сили.
Представник української бригади зазначив, що українські сили нещодавно спостерігали, як російські мотоциклетні групи безуспішно намагалися просунутися в районі Бахмута, і що російські війська продовжують атакувати невеликими групами за інтенсивної підтримки безпілотників, артилерії та авіації.
Заступник командира української штурмової бригади повідомив, що російські війська намагаються просунутися у напрямку Семенівки та що російські сили в цьому районі можуть зробити ротацію особового складу, направити на поле бою нові підрозділи та поповнити свої бригади великою кількістю особового складу.
Заступник командувача додав, що російські війська нещодавно почали використовувати бронетехніку, включаючи танки, і зазначив, що російські війська втратили кілька невстановлених одиниць у боях за Орлівку (на захід від Авдіївки).
Позиційні бої тривали:
Нещодавно російські війська просунулися в Новомихайлівку та її околиці (на південний захід від Донецька).
Відео з геолокацією, опубліковане 27 березня, вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Новомихайлівки та на полях на північ від населеного пункту.
Військовий блогер заявив, що українські війська в Новомихайлівці використовують безпілотники з оглядом від першої особи (FPV) та касетні боєприпаси, що значно ускладнює зусилля Росії щодо просування.
Позиційні бої тривали:
28 березня російські війська продовжували наступ у районі Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не просунулися вперед.
Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 28 березня, але підтверджених змін на фронті не було.
Позиційні бої тривали:
Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області, зокрема в районі Кринків, 28 березня.
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