Россияне несут потери бронетехники западнее Авдеевки: карты ISW

Российские войска потеряли несколько неустановленных единиц техники в боях за Орловку (к западу от Авдеевки). ВСУ в Новомихайловке используют FPV-беспилотники и кассетные боеприпасы, что значительно усложняет усилия России по продвижению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 28 марта.
Позиционные бои происходили:
Российские и украинские войска вели позиционные бои:
Украинский командующий беспилотниками сказал, что ситуация на Бахмутском направлении сложная из-за российских планирующих бомбовых ударов и продолжающейся нехватки украинской живой силы.
Представитель украинской бригады отметил, что украинские силы недавно наблюдали, как российские мотоциклетные группы безуспешно пытались продвинуться в районе Бахмута, и что российские войска продолжают атаковать небольшими группами при интенсивной поддержке беспилотников, артиллерии и авиации.
Заместитель командира украинской штурмовой бригады сообщил, что российские войска пытаются продвинуться в направлении Семеновки и что российские силы в этом районе могут произвести ротацию личного состава, направить на поле боя новые подразделения и пополнить свои бригады большим количеством личного состава.
Заместитель командующего добавил, что российские войска недавно начали использовать бронетехнику, включая танки, и отметил, что российские войска потеряли несколько неустановленных единиц в боях за Орловку (к западу от Авдеевки).
Позиционные бои продолжались:
Недавно российские войска продвинулись в Новомихайловку и ее окрестности (юго-западнее Донецка).
Видео с геолокацией, опубликованное 27 марта, указывает на то, что российские войска недавно продвинулись в центре Новомихайловки и на полях к северу от населенного пункта.
Военный блогер заявил, что украинские войска в Новомихайловке используют беспилотники с обзором от первого лица (FPV) и кассетные боеприпасы, что значительно усложняет усилия России по продвижению.
Позиционные бои продолжались:
28 марта российские войска продолжали наступление в районе Старомайорского (к югу от Великой Новоселки) в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не продвинулись вперед.
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 28 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынков, 28 марта.
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