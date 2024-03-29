Россияне несут потери бронетехники западнее Авдеевки: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 28 марта.

Позиционные бои происходили:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

западнее Кременной в районе Тернов;

южнее Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Операция №2 - Донецкая область

Российские и украинские войска вели позиционные бои:

северо-западнее Бахмута в районе Богдановки;

западнее Бахмута в районе Часового Яра, районов Новый и Канал (восточная часть Часового Яра) и Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Украинский командующий беспилотниками сказал, что ситуация на Бахмутском направлении сложная из-за российских планирующих бомбовых ударов и продолжающейся нехватки украинской живой силы.

Представитель украинской бригады отметил, что украинские силы недавно наблюдали, как российские мотоциклетные группы безуспешно пытались продвинуться в районе Бахмута, и что российские войска продолжают атаковать небольшими группами при интенсивной поддержке беспилотников, артиллерии и авиации.

Заместитель командира украинской штурмовой бригады сообщил, что российские войска пытаются продвинуться в направлении Семеновки и что российские силы в этом районе могут произвести ротацию личного состава, направить на поле боя новые подразделения и пополнить свои бригады большим количеством личного состава.

Заместитель командующего добавил, что российские войска недавно начали использовать бронетехнику, включая танки, и отметил, что российские войска потеряли несколько неустановленных единиц в боях за Орловку (к западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Семеновки и Бердычей;

западнее Авдеевки в районе Тоненького;

юго-западнее Авдеевки в районе Невельского и Первомайского.

Недавно российские войска продвинулись в Новомихайловку и ее окрестности (юго-западнее Донецка).

Видео с геолокацией, опубликованное 27 марта, указывает на то, что российские войска недавно продвинулись в центре Новомихайловки и на полях к северу от населенного пункта.

Военный блогер заявил, что украинские войска в Новомихайловке используют беспилотники с обзором от первого лица (FPV) и кассетные боеприпасы, что значительно усложняет усилия России по продвижению.

Позиционные бои продолжались:

западнее Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки;

юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки..

28 марта российские войска продолжали наступление в районе Старомайорского (к югу от Великой Новоселки) в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не продвинулись вперед.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 28 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались:

близ Работино;

к северо-западу от Вербового (восточнее Работино).

Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынков, 28 марта.