Росіяни зазнали значних втрат у Запорізькій області, - Генштаб

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат у Запорізькій області. Ворог вдається до різних засобів, аби повністю не втратити особовий склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загарбники облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку в тимчасово окупованому Бердянську.
Окрім цього, кілька туристичних об'єктів у населеному пункті противник використовує для розміщення своїх солдат.
Нагадаємо, 22 грудня ЗСУ відбили 19 атак росіян у чотирьох областях.
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