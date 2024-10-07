Росіяни зайшли на східну околицю Торецька. Бої ведуться буквально за кожен під’їзд, - ЗСУ

"Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку. Ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під’їзд", - розповіла Бобовнікова.

За її словами, наразі важко оцінити, яку частку міста контролює ворог, оскільки в ході боїв підрозділи Сил оборони контратакують і повертають втрачені позиції.

"Росіяни зайшли на східну околицю міста та дещо просунулися по вулиці Центральній, в напрямку шахти Центральна. Але ситуація постійно змінюється - то ми відбиваємо у них вогневі пункти, то вони десь знищують наші. Але ми їх постійно відновлюємо позиції та намагаємося повертати те, що захопили окупанти, не даємо їм просунутися", - зазначила речниця.