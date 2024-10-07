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Росіяни зайшли на східну околицю Торецька. Бої ведуться буквально за кожен під’їзд, - ЗСУ

Фото: у Торецьку бої ведуться буквально за кожен під’їзд (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ситуація у Торецьку Донецької області важка, росіяни зайшли на східну околицю міста. Бої ведуться буквально за кожен підʼїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

"Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку. Ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під’їзд", - розповіла Бобовнікова.

За її словами, наразі важко оцінити, яку частку міста контролює ворог, оскільки в ході боїв підрозділи Сил оборони контратакують і повертають втрачені позиції.

"Росіяни зайшли на східну околицю міста та дещо просунулися по вулиці Центральній, в напрямку шахти Центральна. Але ситуація постійно змінюється - то ми відбиваємо у них вогневі пункти, то вони десь знищують наші. Але ми їх постійно відновлюємо позиції та намагаємося повертати те, що захопили окупанти, не даємо їм просунутися", - зазначила речниця.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу станом на 16:00 7 жовтня на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Найгарячіше зараз на Лиманському, Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках.

Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська втратили в районі Покровська щонайменше п'ять дивізій бронемашин і танків від початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року та під час активізації наступальних операцій на заході Донецької області влітку 2024 року.

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