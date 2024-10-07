Россияне зашли на восточную окраину Торецка. Бои ведутся буквально за каждый подъезд, - ВСУ

Ситуация в Торецке Донецкой области тяжелая, россияне зашли на восточную окраину города. Бои ведутся буквально за каждый подъезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.
"Горячее всего сейчас на Торецком направлении. Бои ведутся в самом Торецке. Ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд", - рассказала Бобовникова.
По ее словам, сейчас трудно оценить, какую часть города контролирует враг, поскольку в ходе боев подразделения Сил обороны контратакуют и возвращают утраченные позиции.
"Россияне зашли на восточную окраину города и несколько продвинулись по улице Центральной, в направлении шахты Центральная. Но ситуация постоянно меняется - мы отражаем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы их постоянно восстанавливаем позиции и пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, не даем им продвинуться", - отметила спикер.
По данным Генштаба по состоянию на 16:00 7 октября на фронте произошло 88 боевых столкновений. Горячее всего сейчас на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.
Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), российские войска потеряли в Покровском районе по меньшей мере пять дивизий бронемашин и танков с начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время активизации наступательных операций на западе Донецкой области летом 2024 года.
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