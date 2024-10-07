Россияне зашли на восточную окраину Торецка. Бои ведутся буквально за каждый подъезд, - ВСУ

"Горячее всего сейчас на Торецком направлении. Бои ведутся в самом Торецке. Ситуация нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд", - рассказала Бобовникова.

По ее словам, сейчас трудно оценить, какую часть города контролирует враг, поскольку в ходе боев подразделения Сил обороны контратакуют и возвращают утраченные позиции.

"Россияне зашли на восточную окраину города и несколько продвинулись по улице Центральной, в направлении шахты Центральная. Но ситуация постоянно меняется - мы отражаем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы их постоянно восстанавливаем позиции и пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, не даем им продвинуться", - отметила спикер.