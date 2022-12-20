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Росіяни заявляють про удар по енергооб'єкту в Брянській області

Ілюстративне фото: росіяни заявляють про удар по енергооб'єкту в Брянській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 20 грудня, вдень у Трубчевському районі Брянської області нібито атакували енергетичний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону Олександра Богомаза в Telegram.

"В результаті атаки безпілотника на території РЕМ (районних електричних мереж – ред.) у Трубчевському районі є руйнування адміністративної будівлі та автомобіля", - заявив Богомаз.

За його словами, постраждалих у результаті атаки немає. При цьому на місце вже прибули працівники спецслужб.

Зазначимо, що Трубчевський район Брянської області знаходиться неподалік Сумської області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 13 грудня мешканці Брянської області чули гучні вибухи.

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