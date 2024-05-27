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У ДПСУ розповіли, в якій області найбільш активні російські ДРГ

Понеділок 27 травня 2024 09:12
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У ДПСУ розповіли, в якій області найбільш активні російські ДРГ Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (Facebook)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

З кінця 2023 року у Сумській області росіяни найбільш активно застосовують свої диверсійно-розвідувальні групи.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, загарбники намагаються використовувати ДРГ, зокрема, і з метою викриття місць розташування українських захисників, лінії оборони, щоб наносити туди ураження.

"Такі групи можуть налічувати 4-5 осіб, були групи у складі понад 10 осіб, а були - і до 20, які під час своїх дій намагалися навіть ділитися на менші групи для того, щоб оточити наших захисників. Спроби заходу ДРГ фіксуються по всій протяжності кордону Сумщини - вони з'являються на всіх ділянках. Але ми викриваємо такі групи", - заявив Демченко.

Він зазначив, що росіян на кордоні з Сумською областю немає потужного угрупування для наступу.

"Протяжність кордону з Росією в межах Сумської області складає понад 560 кілометрів. Але за тими даними, які є у нас, у ворога на цьому напрямку поки немає такого потужного угрупування, яке б могло, застосувавши сили та засоби, досягти якоїсь стратегічної цілі або, умовно, дійти до Сум", - каже Демченко.

Ситуація на кордоні з РФ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 10 травня окупанти розпочали наступ на північні райони Харківської області. За його словами, існує ймовірність, що росіяни можуть спробувати атакувати з Сумського напрямку.

Зважаючи на ситуацію, що склалася на Харківщині, де російські війська здійснили наступ, українські прикордонники не виключають подібного сценарію розвитку подій і в Сумській області.

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