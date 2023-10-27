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Росіяни заявили, що "перехопили" український безпілотник над Курською областю

Фото: в РФ заявили про нібито збиття дрона над Курською областю (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Курській області Росії пролунали вибухи ввечері, 26 жовтня. Росіяни стверджують, що нібито збили безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ в Telegram.

У відомстві зазначили, що чергові засоби протиповітряної оборони Росії нібито перехопили український безпілотник над територією Курської області у районі населеного пункту Курчатів.

"26 жовтня в районі 21:00 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

"Бавовна" в РФ

За останній рік у різних областях Росії почастішали повідомлення про те, що десь лунають вибухи чи починаються пожежі. Зазвичай влада РФ скаржиться на обстріли або атаки дронів, при цьому в усьому звинувачує Україну.

В ніч на 18 жовтня у Курській області лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що у регіоні працювала ППО.

Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що Служба безпеки України атакувала військовий табір окупантів біля аеродрому "Халіно" у Курській області. Було зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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атака дронівВибухКурская область