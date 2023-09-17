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Росіяни заявили про нову атаку на стратегічний аеродром "Шайковка"

Шайковка, Неділя 17 вересня 2023 15:00
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Росіяни заявили про нову атаку на стратегічний аеродром "Шайковка" Фото: росіяни заявили про нову атаку на аеродром "Шайковка" (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили про нову атаку на стратегічний аеродром "Шайковка" у Калузькій області РФ. Окупанти традиційно звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

Російські ЗМІ заявляють, що нібито атака була безуспішною. За словами росіян, дрон збили гелікоптери.

"ЗСУ атакували стратегічний аеродром "Шайковка у Калузької області. Безуспішно - за нашою інформацією, український дрон-камікадзе перехопили та знищили гелікоптери Мі-28", - пише російський паблік.

При цьому росіяни стверджують, що це третя атака на аеродром "Шайковка" від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Перша спроба нібито була у жовтні 2022 року, а друга - у серпні 2023-го.

Що Україна каже про атаки на "Шайковку"

Українські військові поки не коментували ситуацію та заяви росіян. Проте відомо, що у серпні 2023 року українські захисники атакували аеродром "Шайковка" у Калузькій області.

Представник ГУР Міноборони у коментарі РБК-Україна підтвердив цю інформацію. Розвідка не сказала, що саме прилетіло на аеродром, але відомо про декілька пошкоджених одиниць ворожої авіатехніки.

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