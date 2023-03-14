Росіяни заявили про "безуспішну атаку" дрона на хімічний завод у Брянській області

"Дрон ЗСУ атакував Брянський хімічний завод у районі міста Сільце. Безуспішно - БПЛА збила російська система "Панцир" за кілька кілометрів від місця передбачуваного удару", - стверджують росіяни.

РосЗМІ повідомляють, що нібито дрон запустили з території України біля кордону з Брянською областю РФ. За їх словами, безпілотник летів на малій висоті у напрямку хімічного заводу.

"Наразі місце падіння БПЛА оточене оперслужбами. Сапери вивчають уламки", - додають російські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше росіяни повідомили, що нібито біля військової частини у Новій Москві помітили активність дронів. Ця частина відповідає за протиповітряну та протиракетну оборону Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.