Росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу у Воронезької області

За словами місцевих було чути щонайменше 4 вибухи і видно полум'я в районі нафтобази.

Пізніше голова Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в Ліскінському районі було виявлено, знищено і придушено кілька дронів. Однак внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння.

За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежні та оперативні служби продовжать гасіння, щойно це буде безпечно.

Вибухи в Росії

Раніше ми писали про те, що в ніч на 18 січня українські воїни завдали низки ударів по об'єктах росіян. Так, дрони ГУР уразили нафтобазу в Тульській області. За даними РБК-Україна, зафіксовано щонайменше десять влучних "прильотів".

За даними Генштабу, Сили спецоперацій атакували базу "Роснєфті" у населеному пункті Людинове Калузької області. Там виникла пожежа.