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Росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу у Воронезької області

Ілюстративне фото: росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу у Воронезької області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жителі міста Ліски Воронезької області, Росія, поскаржились на атаку безпілотників. У місті було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За словами місцевих було чути щонайменше 4 вибухи і видно полум'я в районі нафтобази.

Пізніше голова Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в Ліскінському районі було виявлено, знищено і придушено кілька дронів. Однак внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння.

За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежні та оперативні служби продовжать гасіння, щойно це буде безпечно.

Вибухи в Росії

Раніше ми писали про те, що в ніч на 18 січня українські воїни завдали низки ударів по об'єктах росіян. Так, дрони ГУР уразили нафтобазу в Тульській області. За даними РБК-Україна, зафіксовано щонайменше десять влучних "прильотів".

За даними Генштабу, Сили спецоперацій атакували базу "Роснєфті" у населеному пункті Людинове Калузької області. Там виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніВоронежская областьАтака дронів